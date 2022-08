“Hago un llamado a la Universidad de Antioquia a pronunciarse e iniciar las investigaciones necesarias. No descansaremos hasta que todas tengamos una vida libre de violencias y acoso. La universidad debe ser un espacio seguro que cuide de todas las mujeres”, expresó la funcionaria.

“Verificamos si hubo activación de la ruta en contra de los nombres publicados la semana pasada, pero no hay ningún reporte que los relacione como presuntos agresores (hasta ayer al medio día). Posteriormente, sí se registró una denuncia desde Exactas”, sostuvo Ochoa, tras reconocer que la institución, pese a tener protocolos, puede haber incurrido en revictimizaciones al atender este tipo de casos.

“La U.de A. Derecho y Política informa que remitió las denuncias de violencias de género y violencias sexuales, realizadas los días viernes 5 y lunes 8 de agosto, a la Unidad de Asuntos Disciplinarios, quienes son los encargados de realizar las respectivas investigaciones”, sostuvieron.

Estos episodios, sin embargo, se presentan en otras facultades: algunos estudiantes afirman que los protocolos tienen falencias y que la formalización de las denuncias no siempre llega a buen término. “Aunque hay receptividad, las rutas institucionales no son efectivas. Ellos se respaldan en el conducto regular y en los protocolos, pero es muy difícil cuando no funcionan”, dijo una estudiante.

La institución cuenta con la “Línea Violeta”, una iniciativa que brinda orientación a violencias basadas en género a través del 018000423874. La línea 123 Mujer, en el caso de Medellín, y el correo electrónico atencionvgs@udea.edu.co también están habilitados para atender estas situaciones.

En instituciones de educación superior como el Jaime Isaza Cadavid, la Universidad Nacional y la Universidad Pontificia Bolivariana, por mencionar algunas, también se han registrado olas de denuncias por presunto acoso sexual en los últimos años. Ello demuestra que la problemática debe ser atendida de manera integral, tanto por las universidades como por el Municipio.