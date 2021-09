Una casa en El Poblado y una oficina en Laureles se acaban de convertir en piezas clave de un rompecabezas de posible corrupción que el expresidente Álvaro Uribe denunció ante la Fiscalía y que –según el exmandatario– salpica de forma directa a la Alcaldía de Medellín.

La base de esta información, que llegó al ente acusador vía digital en la tarde del miércoles, gira en torno al señalamiento que hizo el exmandatario contra el alcalde Daniel Quintero, en el sentido de que presuntamente permitió que se gestara en su administración un supuesto entramado corrupto, que involucra contratos de venta de inmuebles y pago de salarios de contratistas. Incluso, se habló del posible pago de coimas.

“La Alcaldía de Medellín, para una venta de un inmueble, pidió soborno del 10 % en una reunión en la que estaba el hermano del alcalde (Miguel Quintero)”, expresó Uribe la semana pasada, en medio del duro enfrentamiento que protagonizó con el alcalde Quintero, en el cual se lanzaron ataques y se acusaron de participar en delitos. Uribe añadió: “La Alcaldía de Medellín es corrupta y tiene la cobardía de poner a la primera dama en búsqueda de dineros”.

Publicidad

Frente a esos señalamientos, el alcalde Quintero se defendió argumentando que su administración no pide sobornos y le pidió al expresidente presentar pruebas. Ese fue el origen de la información que Uribe radicó ante la Fiscalía, con un denunciado indeterminado. “Ninguna infamia de las que suelen atribuirme me frenará de denunciar esta corrupción que me duele por esta tierra de gentes de trabajo honrado”, advirtió.

Si bien el contenido de la denuncia se mantiene bajo reserva, EL COLOMBIANO estableció que los inmuebles de El Poblado y Laureles son clave porque allí, presuntamente, se habrían ofrecido los contratos.