De las autopistas 4G a los servicios públicos: el legado de William Vélez y cómo salvó a Petro de la crisis de basuras en Bogotá

William Vélez recordaba alguna vez que cuando él estaba todavía en la universidad estudiando ingeniería, hizo prácticas tendiendo una línea eléctrica en EPM. El ingeniero titular sufrió un accidente y le pidió que siguiera él al frente. EPM lo quiso entonces contratar, “en esa época era un muy buen puesto, me ofrecían 3.500 pesos”. Pero el joven William parecía tener claro desde entonces que lo suyo era ser empresario. “Yo les dije que no, les dije fundemos una empresa que se llame Eléctricas Medellín, y al año les dije no sigo con ustedes, les compro o les vendo, entonces les compré la empresa”.

Desde entonces, William Vélez Sierra, que falleció este lunes a sus 82 años, consolidó uno de los conglomerados empresariales más importantes de Colombia, con inversiones en seis países que generan cerca de 25.000 empleos.

Vélez nació en San Pedro de los Milagros, pero desde niño vivió en Medellín, estudió en el colegio San José, en la Universidad Pontificia Bolivariana y logró levantar desde cero un emporio que tiende líneas y torres de transmisión eléctrica, construye carreteras, oleoductos y gasoductos, en países como México, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá y Colombia.