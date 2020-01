Del “Tri” a la U. de A., la caminata de Quintero para asumir la alcaldía

Contexto de la Noticia

GESTIONAR RECURSOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD

Para enfrentar una criminalidad que en Medellín no se limita a la delincuencia común, sino que tiene que ver con grupos ilegales con estructuras y redes, que ante la captura o neutralización de un cabecilla el mando lo asume otro casi al instante, es menester del nuevo alcalde hablar en el mismo lenguaje que el sistema penitenciario. El profesor Jorge Iván Avendaño, jefe del programa Investigación Criminal de la Universidad de Medellín, considera que es necesario materializar un nuevo espacio para indiciados y sindicados. “Hay que sostener acciones jurídico legales (capturas) para combatir el crimen, pero no podemos hacinar más las estaciones de policía, porque eso propicia fugas por falta de control”, expresó. El docente sugiere una mejor articulación entre alcaldía, Policía, Ejército y Fiscalía, ojalá a través de unidades investigativas de enlace, para que los ciclos de inteligencia, los procesos no tarden meses mientras se coordina con la dependencia de cada institución. Avendaño cree que se deben reforzar las campañas preventivas contra las drogas en colegios, pues solo con medidas represivas no se evita que menores de 10 u 11 años se conviertan en consumidores. De igual forma, a los niños y jóvenes, subrayó el profesor, se los debe formar en historia de las instituciones, “porque las desconocen, y lo que no se conoce, difícilmente se respeta”. Para financiar las investigaciones, las estrategias educativas y la lucha frontal contra el crimen, el docente propone una gestión para que los dineros ilegales incautados puedan ser destinados para la inversión en seguridad. Por último, Avendaño considera un reto la creación de una brigada contra el homicidio, así como existen bloques contra fleteros o narcotraficantes, pues si los grupos delincuenciales asesinan “es porque saben que las investigaciones son lentas”.

DAR PRIORIDAD AL PEATÓN Y AL TRANSPORTE PÚBLICO

Al peatón aún no se le da la merecida importancia. Con esa deuda, Iván Sarmiento, docente la Universidad Nacional y director del grupo de investigación Vías y Transporte, explica que pese a las mejoras en paseos como Bolívar y Carabobo, en Medellín todavía falta estructurar proyectos exclusivos para el peatón, más allá de las obras que, “como carambola”, lo incluyen. Pone el caso del tranvía de Ayacucho, cuyo eje central fue un nuevo sistema de transporte que benefició a los caminantes. “Es hora de que el peatón sea un fin en sí mismo, ¿qué vamos a hacer para ellos? Si la gente camina más habrá menos conflictos viales y de movilidad”, anotó. Luego del viaje a pie, que representa un 20 % del total de los desplazamientos, Sarmiento dice que es urgente revisar el transporte público, colectivo y masivo, que agrupa casi el 60 % de los ires y venires en Medellín. Para ello sugiere la construcción del tren ligero de la 80, incluso menciona una línea nueva del metro, la F, que sería un tramo de tres kilómetros entre Caribe e Industriales por la margen del río que descongestionaría la línea A. Más adelante, agregó el docente, servirá para implementar un tren de cercanías y por allí podría pasar el ferrocarril de Antioquia. Evaluar la eficacia de los 80 kilómetros de carriles Solo Bus, ver la posibilidad de implementar este carril exclusivo por la izquierda y no por la derecha, son otros retos formulados por el experto. Incluso sugiere replantear rutas que fueron creadas hace más de 50 años y no responden a las necesidades actuales, generando dobles pasajes. “No hay que satanizar el vehículo particular y pensar que solo se deben estrechar las vías, pues muchos servicios también circulan por ellas”, expresó Sarmiento, quien piensa que es apropiado desincentivar el uso de carros y motos con cobros por congestión y una política para regular el cobro en parqueaderos.

FORMACIÓN PARA EVITAR EL DESEMPLEO EN LOS JÓVENES

El desempleo juvenil será uno de los principales retos que tendrá que afrontar el nuevo alcalde. Así lo considera Piedad Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos, quien observó que uno de cada dos desempleados es menor de 28 años. Agrega que otro problema que se debe resolver es el de los “ninis”, personas que ni estudian ni trabajan. “En este grupo de población hay una parte que tiene menos de 10 años de escolaridad y ni siquiera están buscando empleo, mientras que la otra mitad sí lo busca, pero no lo encuentra”, señaló. Sobre quienes no tienen interés en trabajar, Restrepo sugiere que desde la administración se debería impulsar con políticas que sigan en sistema educativo. Así mismo, como no todos van a querer seguir una carrera universitaria, la experta plantea reforzar desde la alcaldía la formación media técnica. “Para quienes sí quieran continuar con una carrera profesional, se debe fortalecer la financiación para el acceso a la educación superior (...) Las becas que entregó la administración saliente no tenían para sostenimiento, solo para matrícula, y como esto se focaliza en jóvenes de bajos ingresos, necesitan un apoyo más completo”, anotó. La educación y el empleo, subraya Restrepo, se deben mirar conjuntamente, al igual que los procesos de capacitación, la vinculación laboral que se da entre las empresas y la academia, con la mediación de la administración municipal, para que la formación sea cada vez más pertinente con las necesidades de la ciudad, y existan oportunidades para todos en “un escenario cada vez más competitivo”. Habilidades en temas como la Cuarta Revolución Industrial son fundamentales, y para ello se deben modernizar procesos pedagógicos y motivar más a los jóvenes para evitar la deserción.

