Polémica por denuncia del alcalde Quintero sobre firmas falsas para su revocatoria

“Con el fin de garantizar el debido proceso administrativo y el ejercicio del derecho de contradicción, se procede a remitir copia de las imágenes digitalizadas en formato PDF de los formularios de la recolección de apoyos ciudadanos entregados por el vocero de la iniciativa Andrés Felipe Rodríguez Puerta para respaldar la revocatoria del mandato”, se lee en la respuesta enviada por Roberto Cadavid, director del Censo Electoral de la Registraduría Nacional, con fecha del 26 de noviembre.

Rodríguez, líder de la revocatoria, respondió a la polémica: “¿esto no es intimidación a los lectores con una falsa denuncia sobre la recolección de firmas?”. Dijo que la Registraduría tiene hasta el 26 de diciembre para entregar un veredicto y, por lo tanto, Quintero “no puede decir absolutamente nada hasta que la entidad dé su informe, no existen informes parciales. No puede acusar, no es juez para tratar de desacreditar este proceso”.