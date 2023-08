Liliana cuenta que ese fatídico viernes, tal vez por una premonición, una de sus hijas le pidió quedarse con ella. Por eso no estaba en el momento de la emergencia.

“Ya como a las 5:00 a.m. me llamó mi hermana diciendo que los ranchos ya estaban ardiendo. ¿Ya yo que iba a hacer? Ahí se me fue todo. Se me quemó el taller de confección con el que sobrevivía, se perdió una fileteadora, un máquina dos agujas y una máquina plana que tenía. Las maquinitas fueron lo que me quedó del matrimonio”, dijo conteniendo el llanto.

Liliana contó que con sus máquinas podía sostenerse gracias a que con ellas ayudaba a otra confeccionista con la producción. “Yo hacía entre 100 y 200 prendas de bluyinería que iba alistando entre semana para el taller de la señora. Gracia a Dios antes de ese día ya había entregado producción. ¡Imagínese si se hubiera quemado ese trabajo. Nonono!”, apuntó ella.

Otro asunto que tiene sumida en la preocupación a Liliana y que desencadena de nuevo su llanto es que, para la construcción de su rancho hace ya ocho años, había prestado cerca de $4 millones. Los mismos que todavía hoy sigue debiendo en parte. “Hoy ya no tengo ni rancho ni como pagar la plata que debo”, relató.