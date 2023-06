Dagrd pide evacuación de nueve viviendas tras incendio en Blanquizal

Entre los hallazgos encontraron que el inmueble ya había tenido antecedentes de incendio en los años anteriores. De acuerdo con información oficial, por intermedio de la secretaria de Inclusión Social se encuentra encargada de brindar todo el apoyo y atención a las familias afectadas.

Por último, la Administración Distrital reitera a los ciudadanos prevenir incendios estructurales. Además, recomienda no dejar veladoras encendidas, no sobrecargar tomacorrientes, estar atentos a las labores en la cocina, no dejar por largos periodos de tiempo conectados aparatos electrónicos y reportar cualquier eventualidad a la línea 123.