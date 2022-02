EL COLOMBIANO consultó a la U. de A. sobre el particular. Desde allí dijeron que el sábado, efectivamente, hubo un fallo en la aplicación, lo que desencadenó la demora para entrar al campus. Sin embargo, dijeron que la aplicación funciona con eficiencia y que hacer el trámite para entrar no tarda más de 30 segundos.

Los estudiantes también pusieron en tela de juicio la efectividad de la medida. En una de las porterías, Stephany Herrera, de Ingeniería Sanitaria, explicó: “Uno debe informar si ha tenido síntomas, pero es evidente que mucha gente no responde con honestidad. Si uno escribe qué tiene, no lo dejan pasar y nadie quiere arriesgarse a eso”.

Michelle Álvarez, estudiante de Ingeniería Ambiental, comentó que la plataforma, a su juicio, ha sido eficiente, pero que a veces se ha “caído” y ha tenido que esperar hasta 10 minutos para entrar.

Opinan los expertos

Para la epidemióloga Silvana Zapata, pedir los datos solo tiene sentido si se tiene un objetivo claro: “Tiene que haber una justificación. Hoy la gente ya no registra si tiene síntomas o no. Me parece que no es justo impedir la entrada de un estudiante por no responder el formulario”.