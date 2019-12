Cuatro alternativas para apoyar causas nobles durante Navidad

Conjugar los verbos regalar y compartir. Por estos días de mediados de diciembre, la solidaridad vive una efervescencia especial por cuenta de la cercanía con las fiestas de Navidad.

Sin embargo muchas personas, a pesar de tener la mejor intención de aportar algo a una causa noble, no saben a dónde acudir para canalizar las ayudas y que esa donación sirva para cambiar la realidad de una familia.

Publicidad

Paulina Suárez, secretaria de Inclusión Social de Medellín, invitó a la gente a que esa efusividad no termine en manos de personas que no la utilizan de la mejor manera. “En noviembre y diciembre se estimula la limosna. Los niños no pueden estar en la calle, deben estar en entornos protectores y con el 123 social y la Unidad de Niñez hacemos recorridos psicosociales para generar conciencia del daño que conlleva dar una moneda. Esta práctica estimula el consumo de estupefacientes en las personas en situación de calle”, indicó la funcionaria.

Para evitar ese panorama y escenas como la de los niños que aguardan en plena Avenida Regional a que les regalen algo, le recomendamos cuatro fundaciones que ajustan más de diez años trabajando en el área metropolitana en pro de mejorar los entornos de comunidades con precarias condiciones sociales, especialmente con niños.