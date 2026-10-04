Cuatrillizos varones que serían idénticos: el sorprendente caso de una pareja de Caucasia

Un caso extraordinariamente raro tiene a los habitantes de Caucasia, Antioquia, haciéndose preguntas sin parar, pues allí una pareja espera el nacimiento de cuatro bebés varones monocigóticos, es decir, que habrían comenzado su desarrollo a partir de un mismo óvulo fecundado por un espermatozoide. Se trata de María Tapia y Jonatan Zapa, quienes ya tomaron rumbo a Medellín para que un equipo médico especializado defina cómo se llevará a cabo el parto, buscando garantizar la seguridad de la madre y de los cuatrillizos. La gestación ya alcanza las 30 semanas. Lea también: Embarazo adolescente cayó 9,4% en Antioquia: estas fueron las acciones para lograrlo Las ecografías y evaluaciones médicas conocidas hasta ahora indican que los cuatro fetos tendrían el mismo origen embrionario y compartirían prácticamente el mismo material genético. Se trata de una condición extraordinariamente poco frecuente que podría aportar información de interés para la ciencia médica en Colombia.

La pareja espera con ansias la llegada de Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago. “Ellos están en la misma placenta, pero con diferentes bolsas. Todos son varones, y ahí es donde está lo excepcional”, expresó Zapa a Noticias Caracol.

Una probabilidad muy baja

Y es que la probabilidad de que se presente un embarazo de cuatrillizos monocigóticos es extraordinariamente baja: estimaciones citadas en la literatura médica sitúan su frecuencia en alrededor de un caso por cada 15 millones de embarazos.

Cuatro bebés varones monocigóticos. FOTO: Tomada de Tiktok/Cuatrillizos Caucasia

En Colombia sí existen registros de nacimientos de cuatrillizos, pero no se conocen antecedentes documentados de cuatrillizos monocigóticos. De confirmarse esta condición, María y Jonatan podrían convertirse en los primeros padres en Colombia con un caso de estas características registrado. Debido a que se trata de un embarazo de alto riesgo, el equipo médico mantiene un seguimiento permanente de la gestación y de las condiciones de salud de María y de los cuatro bebés, con el objetivo de determinar el momento y la forma más segura para el nacimiento. Entérese: Barbara Palvin y Dylan Sprouse ya son padres: La pareja compartió la primera fotografía con su hija El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que en 2025 se registraron seis nacimientos correspondientes a embarazos cuádruples o de cuatro bebés, pero ninguno de monocigotos. Sin duda, María Tapia y Jonatan Zapa esperan con ilusión la pronta llegada de sus cuatro hijos, a quienes desean brindar una vida llena de amor, protección y oportunidades para crecer y salir adelante. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas