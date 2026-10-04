Cuatrillizos varones que serían idénticos: el sorprendente caso de una pareja de Caucasia

Un caso extraordinariamente raro tiene a los habitantes de Caucasia, Antioquia, haciéndose preguntas sin parar, pues allí una pareja espera el nacimiento de cuatro bebés varones monocigóticos, es decir, que habrían comenzado su desarrollo a partir de un mismo óvulo fecundado por un espermatozoide.
Se trata de María Tapia y Jonatan Zapa, quienes ya tomaron rumbo a Medellín para que un equipo médico especializado defina cómo se llevará a cabo el parto, buscando garantizar la seguridad de la madre y de los cuatrillizos. La gestación ya alcanza las 30 semanas.
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Las ecografías y evaluaciones médicas conocidas hasta ahora indican que los cuatro fetos tendrían el mismo origen embrionario y compartirían prácticamente el mismo material genético. Se trata de una condición extraordinariamente poco frecuente que podría aportar información de interés para la ciencia médica en Colombia.