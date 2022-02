De acuerdo con un informe de la interventoría del proyecto se requieren obras extras que implican la adición de tiempo, pero también de $1.283 millones, por lo cual fue necesario ampliar y adicionar el convenio interadministrativo con la EDU para culminar el proyecto con éxito.

Con el 79 % de desarrollo que tiene hoy el proyecto y en vista de que ya se venció la segunda prórroga, EL COLOMBIANO consultó a la EDU sobre una nueva ampliación, pero al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

Este jardín infantil, de más de 2.770 metros cuadrados y que se constituye como la primera obra pública de Loreto, también conocido como el barrio Pablo Escobar, fue adjudicado por la EDU, tras un proceso de convocatoria abierta. El contrato se firmó el 16 de junio de 2020 con el consorcio Jardín Infantil Medellín, del cual forma parte Vargas Abondano. El valor inicial del contrato fue de $8.990 millones, incluida la auditoría, según consta en la información del portal Gestión Transparente.

La promesa que hizo Quintero en octubre de 2021 fue entregar el de Loreto y otros tres Gran Comienzo más en el primer semestre de 2022. La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), que ejecuta el proyecto Renacer, le informó a EL COLOMBIANO que este presenta un avance del 79 % y que está proyectado terminarlo antes de junio próximo.

Vamos por partes. Gran Comienzo es un nuevo modelo del programa de atención a la primera infancia Buen Comienzo, con el cual la administración actual prometió consolidar “una infraestructura de altísima calidad”, con tecnología de punta y docentes vinculados que no operen como contratistas.

A esto se suma que gran parte de la obra la ejecutó Construcciones al Día, con lo cual para el equipo auditor Vargas Abondano “se comportó como un simple intermediario, pues como persona natural no estaba en condiciones de ejecutar el objeto del contrato”. La Contraloría concluyó que el ingeniero “carecía de capacidad administrativa y técnica para ejecutar dicho contrato”. La siguiente imagen forma parte del informe de la Contraloría sobre la Clínica de la 80.

Entre los argumentos de la Contraloría estaban que el contratista suscribió un “contrato de entendimiento” con la Empresa Construcciones al Día, incluso antes de firmar el contrato principal con la EDU, con lo cual, según el organismo auditor “comprometió recursos públicos sin que hubiera nada que lo facultara para tal acto”.

Lo que llama la atención es que en una auditoría especial, en agosto de 2020, la Contraloría General de Medellín cuestionó la idoneidad de Vargas Abondano para ejecutar una obra de esa magnitud, pues en consideración del órgano de control no tenía la “capacidad instalada suficiente” para cumplir las obligaciones contractuales en la clínica.

El consorcio Jardín Infantil Medellín está constituido por dos ingenieros civiles: Mauro Vélez Gómez, con un 60 % de participación y representante legal, y Luis Óscar Vargas Abondano, con un 40 %. Este último, de poco reconocimiento del gremio en Antioquia, obtuvo en Medellín otro contrato con la EDU, el 13 de abril de 2020: el de la habilitación física de la Clínica de la 80, espacio prestado a la Alcaldía por el agente liquidador de la EPS Saludcoop, con el fin de ampliar la red de salud durante la pandemia.

El proceso para el jardín

En el caso del jardín infantil de Loreto, este hombre participó, como ya se dijo, por medio del consorcio Jardín Infantil Medellín. Para demostrar su idoneidad individual hizo referencia a 96 contratos con distintas entidades del país, la mayoría a través de consorcios con participaciones diversas.

En la convocatoria para construir el primer Gran Comienzo prometido por Quintero hubo nueve proponentes. El 5 de mayo de 2020, en una primera publicación de resultados, la EDU estableció que todos cumplían los requisitos, excepto el consorcio Jardín Infantil Medellín, pues en el aspecto jurídico Vargas Abondano no presentó algunas planillas de pago de aporte a seguridad social, como lo exige la ley. El 15 de mayo la EDU ratificó al consorcio Viainco S.A.S como el más idóneo para ejecutar el proyecto.

No obstante, el 28 de mayo, luego de que los interesados presentaron objeciones y subsanaron aspectos diversos, como la entrega de las planillas de seguridad social de Vargas Abondano, la EDU determinó que el consorcio Jardín Infantil Medellín cumplió todos los requisitos y presentó la mejor propuesta. Su selección fue ratificada el 1 de junio de 2020, dos meses después de haber firmado el contrato de la Clínica de la 80.

Consultadas algunos ingenieros y arquitectos refieren que no conocen a este contratista y no deja de levantar suspicacias que se haya quedado con ambos contratos en tan poco tiempo.