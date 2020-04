Covid-19 también frenó proyectos urbanos

El recorrido por la etapa 2B de Parques del Río (jueves 26) dejó ver una obra prácticamente culminada, en sus últimos retoques para ser inaugurada a plenitud, pues la vía del soterrado está en uso por los vehículos hace varios meses, con algunas limitaciones en la cantidad de carriles. En pleno aislamiento, se ve una que otra persona en el parque, cruzando el puente que comunica los tramos 1A y 1B, como una mujer que se identificó como Cecilia Velásquez, residente en el sector: “Vine a ver si era cierto que el río estaba cristalino como mostró un video en redes, pero ya me voy a cumplir con mi encierro”, dijo. En la vía aledaña al edificio EPM y el Teatro Metropolitano había algunos obreros en labores de adoquinado. En el soterrado, el carril central estaba cerrado mientras un grupo de obreros ejercía trabajos. “Allí están haciendo actividades muy puntuales asociadas a unas instalaciones mecánicas en el soterrado”, dijo la secretaria Urrego. Vale decir que esta obra se proyectó para ser entregada el 31 de diciembre pasado. Incluso ya se instalaron las losas blancas que decoran las paredes laterales del soterrado. Las etapas 1A (entregada en septiembre de 2016) y la 1B (cuyo urbanismo fue puesto en servicio en diciembre) solo son una de las seis fases previstas. El tramo 1B, en la margen oriental del río, generará 177.500 m2 de espacio público. Sumado a la fase 1A, aportarán 322.681 m2 de espacio público, con una longitud de 5,2 km. El tramo 1A tuvo un costo final de $289.470 millones, mientras que el 1B se elevó a $437.424 millones. El proyecto total consta de 6 etapas y pretende renovar 1,6 millones de m2, equivalente a 200 canchas de fútbol.

Frente a la casa de Teresa Henao (calle 104B con carrera 77, Doce de Octubre), la imagen del metrocable Picacho, gigante, en posición aerodinámica, semeja una nave espacial a punto de despegar. Desde el balcón, ella mira hacia arriba con asombro y emoción, pues ha sido testigo de primer orden de cómo la estructura ha crecido ante su mirada. “Es lo mejor que han hecho en la ciudad, una belleza”, dice mientras espera que entre a funcionar. A su hijo, Luis Gallego, le vendrá de perlas, “porque trabajo en Envigado, junto a la estación Ayurá, y ya llegaré más rápido y más barato, me bajo en Acevedo y sigo en metro hasta allá”, afirma Luis. Hasta el lunes 16 todo era movimiento de obreros trabajando, pero la obra se frenó y no se sabe si hasta el 13 de abril o una fecha posterior. La secretaria de Infraestructura, Natalia Urrego, asegura que se trabaja solo en algunos frentes, los que se ajustan al Decreto 457. El cable estaba proyectado para operar a finales de abril, pero un incidente que el pasado 7 de enero originó la caída del cableado sobre los techos de una estación de gasolina en la autopista Norte, obligó a una revisión profunda de la seguridad del sistema para seguir la ejecución. La gasolinera ya está funcionando y las obras se habían reanudado, pero el freno del covid-19 ya genera incertidumbres. Mientras tanto, los 420 mil futuros beneficiarios de las comunas 5 y 6, zona noroccidental, esperan ansiosos su culminación. Sus cabinas, las más modernas del sistema, transportarán a 4.000 pasajeros hora/sentido. El avance es del 80 % y su primer plazo de entrega venció en julio de 2019. Costó $298.500 millones.

Hasta el 4 de marzo, el último reporte decía que la Ciudadela Universitaria tenía un avance de obra del 94 %, lo que indica que está a muy poco de constituirse en otra opción real para el acceso de más jóvenes a educación superior. Las obras iban en marcha y todo indicaba que la fecha del 20 de abril, anunciada por el alcalde Daniel Quintero para la inauguración, se cumpliría. Pero la covid-19 cambió todo y ahora las obras están frenadas. En la visita del pasado jueves al proyecto solo había un vigilante que hacía ronda mientras al interior de la zona donde se construye –los terrenos donde hasta 2010 funcionó la cárcel de mujeres El Buen Pastor– no se mueve ni una pala. La obra está tapada con telas que impiden el ingreso. Solo unos pequeños agujeros dejan ver hacia el interior los cubos de colores que servirán de aulas a 8.000 estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas relacionadas con la cuarta revolución industrial, que será su enfoque. Carlos Areiza, vecino de la obra, contó que en la construcción ha sufrido perjuicios, por bullicio, basuras y porque en la acera y los muros del primer piso de la vivienda se formaron grietas: “les he dicho a los ingenieros, pero es como hablarle a un sordo, toca esperar que eso lo acaben rápido, porque ya tiene retrasos”, afirma. Añade que a una joven del primer piso le habrían negado el cupo por pertenecer al estrato 3 porque solo admitirán personas del uno y dos. “Por compensación, al menos debían admitirla”, sugiere. En esta ciudadela, en los límites de las comunas 12 y 13, se han invertido $126.000 millones. Son 15 edificios intercomunicados que suman 12.000 m2 y 25.000 m2 más de espacio público.

La soledad del Centro por estos días de encierro se refleja en la carrera Palacé, entre las calles Boyacá y Primero de Mayo, debido a que en este sector se habían iniciado obras de pavimentación de la vía, pero se frenaron casi de inmediato. Según la Secretaría de Infraestructura, la obra inició el 11 de marzo en una intervención que pretende cambiar los adoquines por pavimento para agilizar el flujo vehicular por el sector. “Palacé es uno de los principales ejes viales del Centro, es el paso de 15 rutas de buses y buscamos retirar los adoquines, gran parte en mal estado, y aplicar una capa asfáltica más resistente”, indicó la titular, Natalia Urrego. La intención era realizar las obras en un mes, con una inversión de $724 millones, pero la ejecución se quedó en primera. El paso está cerrado desde la calle 50 (Colombia), donde comienza la intervención, hasta la Primero de Mayo (calle 52). Incluso se alcanzó a quitar la capa de adoquines. Pero ya no hay obreros, solo maquinaria amarilla parqueada frente al templo La Candelaria (Parque Berrío). Y un cerco que impide el paso. La soledad, sin embargo, asusta a los empleados de la droguería Farmacenter, el único local que abre por estos días en el trayecto. “La obra es importante, pero esto tan solo en una zona donde abundan los robos nos da temor”, dice Luz Flores desde el mostrador. Policías se ven, pero no frente a la farmacia sino hacia el parque. Hay un vigilante para la obra, no para locales. Desde el Banco de la República opera un desvío hacia Junín para tomar la 1° de Mayo, que afecta rutas de Belén, Laureles, Terminal Norte, Popular y Altavista, entre otras. El covid-19 le puso el pare a todo.