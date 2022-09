Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que desde este próximo sábado 10 septiembre y hasta el domingo 11 de septiembre presentarán interrupciones en el servicio de acueducto, en varios sectores de Medellín e Itagüí.

Según señaló EPM, la interrupción en el servicio de agua se realizará con el objetivo de cambiar “una válvula en una red primaria, que permite hacer maniobras técnicas en el sistema”.

Esta medida cobijará a sectores como El Rodeo, Corazón Alto, Corazón, El Rincón, América Belencito y Altavista Sur.

De acuerdo con Empresas Públicas de Medellín, la suspensión del servicio según los sectores de Medellín e Itagüí se llevarán a cabo de la siguiente manera:

En el Circuito El Rodeo, que incluye los sectores de Medellín de La calle 15B Sur hasta calle 9 Sur entre carrera 52 y carrera 55; calle 9 Sur entre carrera 55 y carrera 70; calle 9 Sur entre carrera 55 y carrera 70; calle 5 Sur hasta calle 3 Sur entre carrera 81A y carrera 75DA; calle 3 Sur hasta calle 2 Sur entre carrera 79 y carrera 79C; calle 3A Sur hasta calle 2 Sur entre carrera 79 y carrera 75DA; carrera 75DA hasta carrera 82 entre calle 2 Sur y calle 1; calle 1 a CL 2B entre carrera 75CC y carrera 82; calle 2B hasta calle 4 entre carrera 75D y carrera 81; calle 4 hasta calle 4F entre carrera 78BB y carrera 80; calle 3A hasta calle 6 entre carrera 75D y carrera 76ª y calle 1 Sur hasta calle 5 entre carrera 75BA y carrera 75D, la interrupción del servicio irá desde este sábado 10 de septiembre a las 8:00 p.m. hasta el domingo 11 de septiembre a las 6:00 a.m.

En la zona de Circuito Belencito, el corte de agua se llevará a cabo en los sectores de Santa Rosa de Lima, Juan XXIII-La Quiebra, Calasanz Parte Alta, Nuevos Conquistadores, El Salado (Medellín), Campo Alegre, Santa Mónica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera (Medellín), Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, Las Mercedes (Medellín) y Simón Bolívar (Medellín), desde el sábado 10 de septiembre, a las 8:00 p.m., hasta el domingo 11 de septiembre a las 6:00 a.m.