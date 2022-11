Este medio se contactó con el equipo de Tuya , el cual aseguró que el correo no fue enviado por la compañía y que acciones como esta corresponden a una modalidad de ciberdelincuencia denominada “phishing” , con la que personas malintencionadas obtienen información personal y bancaria de quienes confían en los enlaces que reciben.

Tuya hizo un llamado enfático a los receptores de ese correo para que lo eliminen de inmediato y no hagan clic en el enlace que acompaña el mensaje. De hacerlo, los ciberdelincuentes podrían acceder a toda su información, generando perjuicios para su seguridad y bienestar financiero.

3. Al momento de hacer compras o transacciones por internet, utilizar siempre sitios web de confianza, de empresas reconocidas, o a través de pasarelas de pago de renombre.

4. No descargar archivos adjuntos en un correo electrónico sin antes pasarlo por un antivirus, a no ser que se esté seguro de que viene de un remitente que se conoce y no es arriesgado.

En caso de ser usuario de la tarjeta Tuya y necesitar reportar un fraude o alguna situación relacionada con la seguridad de los productos financieros, las personas pueden acercarse al centro de atención más cercano o comunicarse con estas líneas telefónicas marcando la opción 2:

Medellín: (604) 6049420

Bogotá: (601) 7439099

Cali: (602) 4850378

Línea nacional: 018000949191