Polémica en El Retiro por torneo de pesca: liberaron truchas arcoíris y Cornare alerta riesgo de especies nativas

La aparición de truchas arcoíris en un cuerpo de agua de El Retiro, Oriente antioqueño, encendió las alarmas de Cornare.
La autoridad ambiental confirmó que un grupo de personas dedicado a la pesca habría introducido estos ejemplares en una fuente hídrica del municipio, una práctica que está prohibida y que puede generar impactos sobre las especies nativas.
El caso llegó a conocimiento de la autoridad ambiental de una manera poco habitual. No fue mediante una denuncia formal ni a través de un informe oficial, sino por medio de videos publicados en redes sociales en los que quedó registrada la actividad.
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A partir de esas imágenes, Cornare contactó a la Alcaldía de El Retiro y logró obtener información que permitió identificar a las personas involucradas.
Ahora adelanta una investigación para establecer con precisión qué ocurrió, cuántos ejemplares fueron liberados y cuáles podrían ser las consecuencias para el ecosistema.