Controlan incendio en edificación en la vía Las Palmas

Cada municipio y las autoridades ambientales se encargarán de establecer las respectivas sanciones a las entidades que no se acojan al código, como lo expone la resolución del Ministerio de Vivienda. Esta dependencia también se refirió a la multa contemplada en el Código Nacional de Policía y convivencia: quien no separe en la fuente los residuos sólidos ni deposite selectivamente en un lugar destinado para tal efecto, se le impondrá una multa general tipo 3, equivalente a 16 salarios mínimos legales vigentes. Sin embargo, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá aseguró que esta multa aplica para establecimientos comerciales (tiendas, supermercados, bares, restaurantes), no para viviendas o ciudadanos del común.