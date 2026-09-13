Consejo de Estado negó la muerte política para los congresistas que aportaron a la vaca por las vías 4G en Antioquia

A través de un fallo de segunda instancia, la Sala Plena del Consejo de Estado ratificó la decisión de mantener la investidura de nueve congresistas que fueron demandados por haber aportado dinero a la vaca destinada a vías 4G en Antioquia.
La demanda estaba dirigida a los entonces legisladores Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Juan Fernando Espinal, Hernán Cadavid, Jhon Jairo Berrío y Julián Peinado, elegidos para el legislativo en el período 2022-2026.
La acción judicial la interpuso el abogado Carlos Mario Patiño alegando que los congresistas habían violado el régimen de incompatibilidades e inhabilidades que prohíbe a los congresistas celebrar contratos con entidades públicas. Para el jurista, el desembolso configuró un contrato estatal de donación entre los congresistas y el departamento.