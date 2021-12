La pérdida de investidura responde a una demanda realizada por el abogado Martín Cardona, quien alegó que Flórez estaba impedido para ser candidato al Concejo. La razón es que firmó un contrato por prestación de servicios con el Tecnológico de Antioquia, entre el 7 de febrero de 2019 y el 25 de octubre de 2019 – fecha de terminación anticipada y liquidación del contrato-. De ahí que a juicio del demandante, Flórez “se benefició de recursos públicos, provenientes del Tecnológico de Antioquia”.

Rodeado de escándalos

Flórez, que fue elegido en la lista de Independientes, el movimiento ciudadano que respaldó a Daniel Quintero a la Alcaldía, se hizo célebre en su paso por el Concejo no solo por ser el más fiel defensor de la administración sino porque protagonizó varios escándalos. Dos veces estrelló el carro oficial de la corporación y aunque intentó ocultarlo, el hecho salió a la luz pública. Así mismo, entabló una pelea con la Universidad de Medellín porque no le ha otorgado el título de abogado, según la institución por no haber cumplido los requisitos para graduarse.