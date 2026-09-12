Condenan a 9 años de cárcel a responsables de estafa masiva a 200 familias con proyecto de vivienda en Bello, Antioquia

Al menos 200 familias cayeron en la estafa montada por Parra Rivera y Montoya Osorio, quienes anunciaron la edificación de un proyecto de 804 viviendas de interés social en el barrio Pachelly de Bello, sin contar con los permisos legales y apalancados en una firma constructora para transmitir la sensación de seguridad entre los potenciales compradores.

La justicia condenó a 9 años y cinco meses de prisión a Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio, por el delito de estafa agravada en modalidad masa, luego que la Fiscalía recaudara las pruebas suficientes para demostrar que la pareja se apropió de más de $500 millones bajo la promesa de la construcción de un conjunto residencial en Bello, Antioquia.

De acuerdo con la Fiscalía, la pareja montó una fachada en la que incluso seducían a sus víctimas con la idea de que el proyecto permitía el supuesto acceso a un programa gubernamental de subsidios para vivienda superior a los $13 millones.

Parra Rivera y Montoya Osorio “utilizaron los nombres de otros proyectos urbanísticos de la compañía” constructora que presuntamente sería la encargada de la edificación de la unidad residencial, para presentarlos como “respaldo” y atraer a personas y familias que “suscribieron contratos de compraventa y realizaron pagos y anticipos que terminaron consignados en cuentas de la constructora y en cuentas personales” de los condenados.

“En realidad, el proyecto nunca fue aprobado por las autoridades locales, a través de las curadurías o de la oficina de planeación municipal, y no era viable para su ejecución”, precisó el ente investigador, que estimó que la estafa superó los $500 millones.