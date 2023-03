Centenares de personas acudieron a los plantones para decirle no a la violencia en el Bajo Cauca

Pero esta protesta fue acompañada desde otros municipios del departamento, como Rionegro, El Retiro, Zaragoza, San Pedro de los Milagros, Argelia y Vegachí. En las zonas céntricas de estos municipios, algunos de sus habitantes salieron con camisetas blancas y pasacalles para decirle a los violentos que paren ya los hechos de violencia.

Después de este evento, el gobernador manifestó: “cómo más se puede decir de miles de habitantes que no pueden salir de sus casas, de comerciantes que no pueden abrir sus comercios, de estudiantes que no pueden ir a sus escuelas. El secuestro fundamentalmente es un atentado contra la libertad y este es un atentado contra todas las libertades de las personas del Bajo Cauca y el Nordeste”.