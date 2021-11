El segundo punto que también se discutió fue el del proceso que hace curso en la Contraloría y que está a la espera de un segundo fallo. El tema es importante porque si en medio de la prórroga la Contraloría ratifica el fallo e inhabilita a las empresas del consorcio no podrían seguir construyendo. Los contratistas pedían que para poder prorrogar, sabiendo que está ese precedente, quedara claro que EPM no podría cobrarles por daños y perjuicios producto de la eventual inhabilidad.

Los contratistas no consideraban conveniente esa prórroga de ocho meses, pero le hicieron saber a EPM que al fin de cuentas es lo que la empresa decida, y que apoyan el proyecto Hidroituango hasta cuando EPM quiera.

Esto muestra que EPM, primero no estaba preparado para cambiar constructores ahora en diciembre, y segundo que las advertencias del BID le hicieron mella. El BID le dejó claro que si no entregaba turbinas en el segundo semestre le cobraba toda la deuda. Y aparentemente, a pesar del afán que ha mostrado el alcalde Quintero de querer cambiar de contratistas, prefirió esperar por ahora al menos hasta agosto para firmar ese jugoso contrato.

Es una gran noticia para el proyecto Hidroituango. Al menos EPM consiguió un tanque de oxígeno que mantiene con vida y a buen ritmo el proyecto hasta agosto de 2022 . El problema es que la cuenta regresiva ya pendía como una espada de Damocles sobre la cabeza de EPM: el contrato con los constructores se vence el 31 de diciembre y si no se llegaba a una decisión podría llegar un momento de parálisis del proyecto.

El primer mensaje del gobierno era que no esperaría hasta diciembre para tomar una decisión frente al cambio del contratista y que ese plan estaba caminando para que otra firma tomara el mando.

El tercer punto era el de equipos y todo tipo de activos que los contratistas tienen desplegados en la zona de obra y que en caso de terminar el contrato tendrían que definir qué hacer con ellos. En un medio de comunicación se habló de una cifra ($50.000 millones), pero todo indica que no han hablado en detalle de ese punto. Ni siquiera mencionaron cifras. Pues de hecho, en la prórroga, quedó pactado que tienen hasta febrero para llegar a un acuerdo sobre ello. Lo cierto es que a diferencia de lo que dicen algunos, esos activos son de los contratistas. “Es como cuando un carpintero va a su casa y le construye una mesa. A la salida usted no le dice déjeme el serrucho”, comenta un conocedor.

Quintero dijo el 26 de octubre: “Le pedimos al contratista, oiga, usted está en ley de quiebra, está sancionado y espera sanción en segunda instancia. Cédale el contrato a alguien que no esté enredado, escójalo usted. Pero no lo han querido hacer porque quieren presionar a la Contraloría para que no los sancione”.

Tres días después, al referirse al consorcio, el alcalde añadió que es una empresa que “utiliza todas las argucias para evadir la ley” e insistió en que habría una licitación para escoger a nuevos contratistas. Este proceso, dijo, podría demorar dos meses. Es decir, el nuevo contratista sería escogido en marzo y ahí comenzaría, según el alcalde, un proceso de empalme. Nada de eso ocurrió finalmente. Luego los calificó de “cínicos y atrevidos” por salir a “demandar sabiendo que son los responsables de los daños (...)”.

Y ayer, antes de que se conociera el preacuerdo, les pidió firmar la renovación: “ya tienen una propuesta de prórroga de ocho meses, no la han firmado, estamos haciendo votos para que la firmen, mal harían en no hacerlo y presionarnos hasta el último segundo. Hoy está en la cancha de los contratistas”.