“Hubo mucha acogida de la protesta por parte de la comunidad de Barbosa, incluso se habló de dejar la vía bloqueada toda la noche, pero no llegamos a ese punto. Y aunque le pedimos a la concesión Vías del Nus que abriera las talanqueras para dejar pasar los vehículos, que quedaron atrapados, esta no las quiso levantar porque ellos lo que quieren es extorsionarnos con un peaje que ya no tiene porqué estar acá, pero que nos lo imponen llevándose por delante nuestra economía”, señaló Gutiérrez al periodista local Guillermo Naranjo.



De acuerdo con los organizadores del paro, su solicitud fue escuchada y el próximo jueves a las 10:00 a.m., habrá en El Machete una reunión con funcionarios de la ANI para instalar una mesa de estudio que determine la fecha de retiro del peaje.



“Aquí no se va a negociar nada diferente al retiro del peaje, no vamos a negociar tarifa diferencial ni nada de eso. Y si no se aceptan nuestras justas peticiones, no nos queda otra salida que entrar en paro. Si entramos en paro vamos a ver como hacen en Medellín para botar la basura en La Pradera”, comentó el vocero.



Los organizadores del plantón ofrecieron excusas a las personas que pudieron haber incomodado con su acto. “Sabemos que podemos incomodar a la gente pero es la única forma de que la ANI nos escuche porque nosotros no estamos para perder ni tiempo ni dinero, acá no estamos charlando”, puntualizó.

En este mes de septiembre han arreciado las manifestaciones ciudadanas que buscan el cierre de este peaje, la de ayer es la tercera que se ha efectuado en estos 18 días.