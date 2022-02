Claudia tiene 32 años, pero el cambio le llegó hace diez, cuando resultó ayudando a rescatar perros callejeros, que aunque no se quedaba con ellos, apoyaba con su presencia, o aportando dinero para el transporte, los veterinarios o el alimento. “No era nada a fondo, apoyaba a otras personas sin meterme de lleno”, dice.

Se llama Claudia Castrillón y llegó a este mundo a entregar su vida por los animales. Pero antes de darse cuenta de que esa sería su misión, estudió diseño gráfico y se volvió experta en marketing digital: “Solo me interesaba ganar plata asesorando empresas”, dice sin arrepentirse, pues su profesión le ha servido para cumplir su nuevo rol.

En su periplo, de Caldas y Sabaneta tuvo que salir porque los vecinos no le aguantaban tanto perro alrededor ladrando o porque las incomodidades no les permitía a sus animales tener confort. En La Estrella los caninos están cómodos, pero todo el tiempo deben permanecer encerrados, ya que afuera no hay andenes ni caminos para sacarlos a pasear.

Y este es el drama que enfrenta Claudia en este momento: está buscando un predio donde los perros puedan tener comodidad y una vida digna, que es lo que ella les ha venido ofreciendo desde que decidió que iba a vivir solo con ellos y que iba a invertir la mayor parte del dinero que gana a nivel profesional para darles una buena vida.

Publicidad

“Ellos son los seres más maravillosos del mundo y me hacen feliz”, dice. Ya ha entregado en adopción 200 caninos. Pide que ya sea en arriendo o a través de una donación se le permita el acceso a un predio donde pueda estar con los 35 caninos que tiene en este momento.

Pero su labor tiene una particularidad: si bien sabe que los animales enfermos, maltrechos y abandonados generan lástima y sentimientos de dolor, también supo identificar que en medio de esas penurias ellos tienen características propias, modos de comportamiento y conductas que les son muy propias y que generan hasta hilaridad.

Para ello creó dos cuentas llamadas @escuadronsolidario en Instagram e @influenciadores_de_amor en Tik Tok en las que sube videos e imágenes que ella misma produce cada día con la cotidianidad de sus animales. En la primera suma 10.4 mil seguidores y en la segunda más de 27 mil. Muchos de los seguidores la apoyan en su labor, pero aún así los gastos son onerosos y sola es difícil que pueda cumplir su propósito.

Publicidad

Claudia quiere que mucha gente visite su refugio y tenga contacto con sus caninos, que aunque sufren discapacidades, vejez y los aquejan muchas dolencias, también enseñan que en ellos hay superación, paciencia y sobre todo excesivo amor y lealtad para compartir. Ver los videos que produce para sus cuentas Instagram y Tik Tok también es una experiencia divertida.