Gran ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo dejó un cabecilla muerto en Jericó

En medio de una gran ofensiva, el Ejército abatió en el Suroeste antioqueño a tres hombres señalados de pertenecer al Clan del Golfo.
El brigadier general Eduardo Alberto Arias, comandante de la Séptima División del Ejército, señaló que el operativo se desarrolló durante la mañana de este viernes 2 de octubre.
El alto oficial señaló que recientemente las Fuerzas Militares, en un trabajo conjunto con la Fiscalía y la Policía, vienen cerrándole el cerco a los principales grupos que hacen presencia en esa zona.
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En dichos operativos, los uniformados entraron en combate con presuntos integrantes de la subestructura Román Velásquez del Clan del Golfo en el municipio de Jericó.
Esta subestructura es una de las identificadas por las autoridades como responsable del recrudecimiento de la violencia en todo el Suroeste antioqueño, como parte de una estrategia de expansión que tiene allí el Clan del Golfo.