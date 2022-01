No obstante, en materia ambiental, el argumento de mayor peso por parte de la Alcaldía consistió en afirmar que dicho sector no era una zona de recarga de acuíferos, aludiendo a un estudio realizado en 2005 por el Instituto del Agua de la Universidad Nacional, en donde se señalaría que el Esmeraldal “se comporta como una zona de descarga” y “no de recarga”.

Desde un edificio que se habría construido sobre un nacimiento de agua sin contar con permisos ambientales o estudios previos, hasta un grupo de otras doce edificaciones que no respetarían las áreas de retiro de las quebradas, hicieron parte de los ejemplos citados por la accionante.

A pesar de esta riqueza, según argumentó González Villafañe, la administración municipal no estaría ejerciendo su función de proteger ese ecosistema, permitiendo que varios proyectos inmobiliarios deterioraran desde las quebradas hasta las zonas de reserva forestal.

Para comprender el origen de ese proceso, sobre el cual la Alcaldía no respondió las inquietudes que le consultó EL COLOMBIANO, hay que remontarse a 2014, cuando una ciudadana identificada como Paloma González Villafañe instauró una acción popular en contra de la Alcaldía y las autoridades ambientales, argumentando que no estaban cumpliendo con su obligación de proteger la riqueza ambiental de la Loma del Esmeraldal.

Así fue la decisión

Tras analizar los argumentos de ambas partes, el pasado 7 de diciembre el Tribunal de Antioquia consideró que la zona sí era de importancia ecosistémica y que el Municipio no había desarrollado los estudios para afirmar que no era un activo acuífero y ordenó a la Alcaldía “realizar los estudios técnicos necesarios”, en un plazo no mayor a seis meses, para determinar la importancia de la zona.

Hasta no tener dicha información, como medida cautelar, el Tribunal decidió que el Municipio debía frenar el otorgamiento de nuevos licenciamientos constructivos.

A través de un pronunciamiento público, el Colectivo Ciudadano Envigado, que lideró dicho proceso jurídico, consideró que el fallo sería un hecho histórico, ya que sentaría el precedente de que un municipio no pueda otorgar licencias en una zona que tenga indicios de tener una alta importancia en materia medioambiental.

“El Tribunal regaña a la Alcaldía pues, en su defensa, Envigado había dicho que en la construcción de algunos edificios no había certeza de que se estuviera construyendo sobre nacimientos de agua”, consideró el colectivo, aclarando que, pese al fallo, la Alcaldía aún podría apelar.

Para conocer su posición y su interpretación sobre las implicaciones que esta podría traer para el crecimiento urbano del municipio, este medio consultó a la Alcaldía. Al cierre, no obtuvo respuesta.