Las cifras de homicidios en Antioquia han presentado una reducción del 10,6%, según la Policía Nacional. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se echó flores diciendo que la totalidad de esa merma en las muertes en el departamento se deben, únicamente, al trabajo en el Valle de Aburrá, tirándole puyas al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, luego de la polémica del pasado jueves.

“En Antioquia, en todos los municipios de Antioquia, o al menos en muchas regiones de Antioquia, los homicidios vienen aumentando y eso es muy preocupante. Cuando uno quita al Valle de Aburrá de la ecuación de Antioquia, lo que hay es un aumento lamentable en las regiones, que es la responsabilidad del gobernador.”, dijo Quintero en su consejo de gobierno de este lunes.

El pasado jueves, en el Congreso Nacional de Exportadores, el mandatario departamental le dijo al alcalde Quintero que los logros en todos los temas en esta ciudad “no es el reconocimiento a un gobierno, no una persona, no faltaba más que me tomara esa vocería, pero ese reconocimiento es al trabajo de una sucesiva serie de gobiernos distintos”.

Si bien en la región metropolitana hay una reducción del 5,6%, ya que se pasó de 405 asesinatos desde enero hasta el 11 de septiembre del año pasado a 382 en lo que va de este 2022, en Antioquia también hay reducción en la mayoría de las subregiones, según los datos compilados por las policías de Antioquia, Metropolitana, Urabá y Magdalena Medio.