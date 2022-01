Pese a cifras de quemados sigue la pólvora en Antioquia

A pesar de que el número de lesionados por el uso de pólvora esta temporada en el departamento llegó a las 93 personas, según casos reportados a 2 de enero de 2021, no se ha parado de escuchar los estallidos en los diferentes municipios.

La legislación colombiana no prohibe el uso de pólvora, sino que establece criterios para su fabricación y uso, además de sanciones económicas y civiles, si estos no se siguen, por ejemplo, no se puede comprar en sitios irregulares ni vender a menores de edad, personas en estado de embriaguez o bajo sustancias psicotrópicas.

Quien incumpla estos criterios, a la hora de vender artículos pirotécnicos, puede ser sancionado con multas que van desde los dos a los veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes. También se puede aplicar el decomiso de la mercancía, el cierre de establecimientos y la revocación de permisos.

Los padres o cuidadores de un menor afectado por el uso de pólvora, pueden recibir sanciones hasta por cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.