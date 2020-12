Habilitan paso por un carril en la autopista Medellín - Bogotá

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS el metro cambia los horarios

Con el fin de atender la demanda propia de las festividades navideñas, el Metro modificará horarios. El jueves 24 de diciembre el servicio se prestará hasta las 10:00 p. m. El jueves 31 de diciembre, la red operará hasta las 9:00 p. m. El viernes 25 de diciembre y el viernes 1° de enero, el servicio comercial iniciará a las 5:30 a. m. Estos cambios permitirán ajustarse a la disminución de la demanda de esta época.

¿Estamos en la segunda o tercera ola?

Jéssica Giraldo Castrillón, epidemióloga y docente de la Universidad CES, señala que en Colombia no es posible hablar de segundas o terceras olas por el coronavirus, ya que este término epidemiológico se emplea para virus estacionales, como la influenza, por ejemplo. Pero en el caso de la covid, aún no es catalogada como estacional o endémica. De acuerdo con la especialista, esa categoría se da luego de una evaluación de mínimo cinco años, para conocer el comportamiento del virus. “Eso de segunda o tercera ola no tiene ninguna base científica o epidemiológica en este caso”, dijo la especialista, quien además agregó que, siendo estrictos, se puede decir que “estamos en una primera gran ola con variaciones”. Agregó que con este virus, desde el principio, se pensó que tendría un comportamiento similar a virus respiratorios estacionales. “Al principio se dijo que con el verano iba a bajar”, pero no sucedió y así quedó en evidencia en Europa. Frente a esto, Carlos Agudelo, epidemiólogo e infectólogo de la Clínica Bolivariana y el San Vicente Fundación de Rionegro, dijo que lo mejor es dar unos días para poder ver la tendencia completa. Y añadió: “Claro que va a llegar la segunda ola” y, además, planteó una pregunta: “¿Por qué seríamos diferentes a los otros países?”, sabiendo que, unas más flexibles que otras, se han tomado medidas similares.

¿Servirá el toque de queda para reducir contagio?

De entrada, los analistas coinciden en que sí, como sucedió el 25 de marzo, cuando el país entró en cuarentena y se logró reducir la velocidad de contagio, pero generó un costo muy alto en materia económica. Mirando hacia los toques de queda, Jéssica Giraldo Castrillón, epidemióloga y docente de la Universidad CES, aseguró que “las medidas restrictivas de este tipo no cumplen ningún efecto”. “¿En qué país del mundo hacen el toque de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana? En Colombia nos damos de creativos”, resaltó la especialista, al advertir que lo que se hace con este tipo de decisiones es que los sitios como bares y restaurantes se cierren a determinada hora, “y la gente se vaya a terminar la borrachera en la casa”. Por otra parte, señaló que “lo único que garantiza es que los sectores del divertimento no se afecten y a la vez decir que se está haciendo algo”. Carlos Agudelo, epidemiólogo e infectólogo, señaló que son efectivas, en la medida que en bares y discotecas, por lo regular hay espacios cerrados, poco distanciamiento y poco uso de tapabocas. Pero, por otra parte, resaltó que la medida castiga a “justos por pecadores”. Agregó que se deberían revisar casos particulares: “Que los bares que cumplan sí puedan operar y los que no, los cierren”. Aunque esto “exige una acción de monitoreo y control más intensiva”.

cali y bogotá también adoptaron medidas para estos días

Mientras el presidente Iván Duque ha reiterado en los últimos días que hasta ahora no contempla un cierre estricto para el país, las ciudades principales suman cada vez más medidas ante el aumento de contagios. Cali es el caso más severo. El alcalde de la capital del Valle Jorge Iván Ospina, reinició la medida de pico y cédula en la ciudad, con restricciones de 5 dígitos. Además, decretó toque de queda (de 11:00 p.m. a 5:00 a.m) y ley seca (de 10:00 p.m. a 5:00 a.m) todos los días entre el 16 y el 23 de diciembre, fecha en la que se hará una nueva evaluación para extremar o flexibilizar las medidas para lo que reste de año. Entre tanto, Bogotá expidió el decreto 276 de 2020 en el que reitera un llamado voluntario a que los ciudadanos entren en un aislamiento durante 10 días antes de cualquier reunión familiar. Aunque en este tema no establece ninguna prohibición explícita, sí lo hace en cuanto al expendio de alcohol. La ciudad solo permitirá el consumo de bebidas embriagantes cuando se realice como complemento a platos servidos a la mesa y solo hasta las 10:00 p.m. Suspende, además, los procedimientos quirúrgicos de mediana o alta complejidad no urgentes que puedan requerir UCI, entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. La alcaldía señala que estas medidas estarán vigentes mientras la ocupación de UCI esté por encima del 70%.

EUROPA TEME UNA TERCERA OLA DE CONTAGIOS

Las cifras en Europa no dan tregua. Este jueves se convirtió en la primera región del mundo en superar el medio millón de muertos por covid-19, con 500.069 decesos. Con el contagio confirmado del presidente francés, Emmanuel Macron, y la cuarentena del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; y del primer ministro portugués, Antonio Costa, Europa se encamina a una Navidad en completa restricción. En Alemania ya entraron en vigor restricciones como el cierre de comercios no esenciales y de escuelas, que se suman al cese de actividad en vigor desde principios de noviembre en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía. Estas medidas se prolongarán mínimo hasta el 10 de enero. Portugal extenderá el estado de emergencia máxima hasta inicios de enero de 2021 e Italia se prepara para anunciar nuevas restricciones intermedias entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, y medidas más severas para los fines de semana y días festivos. Francia, con más de 11.500 nuevos contagios y más de 300 fallecidos en las últimas horas, decretó toque de queda entre las ocho de la noche y las seis de la mañana de todos los días; y Reino Unido elevó la alerta a su nivel máximo en Londres, lo que implica el cierre de bares, restaurantes y lugares de ocio. La Unión Europea empezará el 27 de diciembre la vacunación.

Recomendaciones paRA UNA Navidad biosegura