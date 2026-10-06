Cierres viales al sur de Itagüí causaron tremendos trancones, ¿qué pasó?

Desde la madrugada de este martes 6 de octubre, cierres viales en el sur del municipio de Itagüí afectaron la movilidad en plena hora pico.

Según han informado varios lectores a la redacción del periódico. Las vías arterias que llevan hacia la glorieta de Pilsen y hacia el centro de Itagüí fueron cerradas, situación que causó graves problemas de movilidad justo en la hora pico.

De acuerdo con los quejosos, en la zona se presentó una novedad policiva que obligó al desvío.

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El asunto en cuestión fue un presunto intento de homicidio en la calle 39 con carrera 50A, cerca del ingreso al barrio San Isidro, hecho que hizo que se acordonara la zona vecina. Al parecer, la víctima sería el conductor de un vehículo de plataforma de transporte de placas KOO 810.

Este diario buscó a la Alcaldía de Itagüí para confirmar esta información.

La entidad corroboró el suceso y agregó que, gracias a la reacción oportuna de las autoridades –apoyadas en el sistema de videovigilancia de Itagüí– se dio la captura de dos personas señaladas de estar involucradas en la agresión.