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Atención: hay cierre total en la vía Barbosa-Cisneros por accidente; reportan una persona herida

En el accidente estuvieron involucrados dos vehículos de carga: un camión tanque de placas NNL230, marca Chevrolet, que cubría la ruta Medellín-Anorí, y un volquete International, que se movilizaba entre Medellín y Cisneros.

  • En la zona, producto del siniestro, se generó una alta congestión vehicular. Autoridades recomiendan a los conductores estar atentos a los canales oficiales. FOTOS Denuncias Antioquia.
    En la zona, producto del siniestro, se generó una alta congestión vehicular. Autoridades recomiendan a los conductores estar atentos a los canales oficiales. FOTOS Denuncias Antioquia.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 55 minutos
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Un accidente de tránsito mantiene cerrada totalmente la vía Barbosa-Cisneros, en el Norte de Antioquia, luego de un siniestro ocurrido en la mañana de este lunes 14 de septiembre.

El hecho se presentó hacia las 9:10 a. m. en el kilómetro 18+989 de la ruta 6205B, en el sector conocido como La Frisolera.

En el accidente estuvieron involucrados dos vehículos de carga. El primero es un camión tanque de placas NNL230, marca Chevrolet, que cubría la ruta Medellín-Anorí. Su conductor resultó ileso.

El segundo vehículo corresponde a un volquete International, que se movilizaba entre Medellín y Cisneros. El conductor tampoco presentó lesiones.

Sin embargo, un peatón resultó herido y presenta una fractura en la clavícula, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades.

La hipótesis inicial del accidente apunta a que el camión tanque no habría mantenido la distancia de seguridad.

Continúa el cierre total de la vía

Mientras se atiende la emergencia, personal de la concesión vial Vinus permanece en el sitio adelantando labores para controlar un derrame de sustancias generado tras el siniestro.

También se encuentra en la zona personal del Gutat 8 de Santo Domingo, apoyando la atención del accidente y las labores necesarias para recuperar la movilidad.

Se recomienda a los conductores tener precaución y estar atentos a las indicaciones de las autoridades mientras avanzan las labores de atención y limpieza de la carretera.

Noticia en desarrollo...

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