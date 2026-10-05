Choque múltiple dentro del túnel de Oriente obligó a su cierre por hora y media: ¿qué pasó?

El paso en el túnel de Oriente, en sentido Rionegro-Medellín, tuvo problemas durante una hora y media en la mañana de este lunes por el choque múltiple de cuatro carros particulares, ocasionado por la detención abrupta de uno de ellos, lo que ocasionó la reacción en cadena de los otros tres.
La colisión se presentó en la galería 15 de este túnel sobre las 8:06 de la mañana, cuando el primer carro se detuvo por causas aún desconocidas. Uno de los otros tres carros implicados no pudo detener su marcha y esto llevo al choque múltiple.