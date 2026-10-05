Choque múltiple dentro del túnel de Oriente obligó a su cierre por hora y media: ¿qué pasó?

El paso en el túnel de Oriente, en sentido Rionegro-Medellín, tuvo problemas durante una hora y media en la mañana de este lunes por el choque múltiple de cuatro carros particulares, ocasionado por la detención abrupta de uno de ellos, lo que ocasionó la reacción en cadena de los otros tres. La colisión se presentó en la galería 15 de este túnel sobre las 8:06 de la mañana, cuando el primer carro se detuvo por causas aún desconocidas. Uno de los otros tres carros implicados no pudo detener su marcha y esto llevo al choque múltiple.

Personal del equipo de emergencias de la Concensión Túnel Aburrá Oriente (TAO) llegó al sitio para verificar la situación y evaluar el estado de los cuatro conductores, así como de los demás pasajeros de estos vehículos. Al hacer la revisión correspondiente de cada uno de ellos, se pudo comprobar que ninguno tuvo lesiones ni contusiones provocadas por esta colisión, por lo que el personal médico de esta concesión se retiró sin efectuar traslados o atenciones. Entérese: ¿Qué pasa en el Túnel de Oriente? Este año ya van 200 choques Posteriormente, con grúas y presencia de funcionarios de la concesión vial, se le brindó atención y se retiraron los vehículos, situación que obligó al cierre parcial del tránsito por el túnel. Se habilitaron los desvíos por la variante Las Palmas. Después de una hora y 30 minutos de atención y de que los vehículos fueran retirados de la zona afectada, desde la concesión vial se restableció el paso por este túnel y el tráfico avanza con normalidad. Le puede interesar: Reabren el paso en el Túnel de Oriente hacia Medellín tras accidente de tránsito Los automotores fueron retirados en grúas privadas de la zona para realizarles las reparaciones posteriores. Según se conoció, no se impuso ninguna sanción a los conductores implicados en esta colisión. De acuerdo con la Concesión TAO, este año se han presentado más de 200 accidentes de todo tipo, situación que ha afectado la movilidad en esta vía que conecta a Medellín y el Oriente antioqueño, principalmente con el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro.

Posteriormente, con grúas y presencia de funcionarios de la concesión vial, se le brindó atención y se retiraron los vehículos, situación que obligó al cierre parcial del tránsito por el túnel. Se habilitaron los desvíos por la variante Las Palmas. Después de una hora y 30 minutos de atención y de que los vehículos fueran retirados de la zona afectada, desde la concesión vial se restableció el paso por este túnel y el tráfico avanza con normalidad. Le puede interesar: Choque múltiple en el Túnel de Oriente causó taco y dejó dos heridos Los automotores fueron retirados en grúas privadas de la zona para realizarles las reparaciones posteriores. Según se conoció, no se impuso ninguna sanción a los conductores implicados en esta colisión. De acuerdo con la Concesión TAO, este año se han presentado más de 200 accidentes de todo tipo, situación que ha afectado la movilidad en esta vía que conecta a Medellín y el Oriente antioqueño, principalmente con el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro.

De estos siniestros, una persona falleció. Ocurrió el pasado 15 de mayo, a las 2:00 de la mañana, cuando Miguel Sanín Jaramillo, de 20 años, falleció luego de impactar su camioneta contra una de las casetas de este corredor, en Rionegro. Según datos de la concesión, el 85% de los accidentes que se presentan terminan en daños a los vehículos, mientras que el 15% restante dejan afectaciones como personas lesionadas o fallecidas, tal como el caso anterior. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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