Un vehículo particular que transitaba por la avenida Regional, a la altura de los talleres del Metro de Medellín, frenó sorpresivamente cuando un peatón, una persona en condición de calle, se interpuso en su camino. Con lo que no contaba es que detrás venían dos motocicletas que no alcanzaron a frenar y lo colisionaron, hecho que provocó la muerte de uno de ellos y dejó al otro lesionado.

El accidente se registró a las 11:30 de la mañana de este martes y en este hecho perdió la vida Brayan Estiven Duque Chalarca, de 22 años, mientras que el conductor de la otra moto fue trasladado por personal del Cuerpo de Bomberos de Bello a la Clínica del Norte y su estado de salud es estable.