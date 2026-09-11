Estética en Envigado en donde recientemente falleció una paciente en un procedimiento fue cerrada por falta de un permiso

Una mujer llegó a las instalaciones de la Clínica Nova, en Envigado, Antioquia, para un procedimiento estético y, antes de la misma, tuvo complicaciones que la llevaron a la muerte. Cuando las autoridades fueron a realizar las labores judiciales, se encontraron con que el establecimiento tenía problemas de documentación y procedieron con su cierre.
La muerte de Mónica Maritza Saldarriaga Rozo, de 48 años, ocurrió al mediodía del pasado jueves dentro de la clínica ubicada en la carrera 48 (avenida Las Vegas) con la calle 32B sur, en este municipio del sur del Valle de Aburrá.