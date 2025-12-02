Cayó alias Care Vieja, cabecilla del Clan del Golfo, responsable de ataques contra la Fuerza Pública en Antioquia

La Policía de Antioquia capturó en el municipio de San Jerónimo a alias Care Vieja, también conocido como Andrés o El Abuelo, presunto cabecilla urbano de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Según las autoridades, este hombre tendría una trayectoria criminal de al menos cuatro años y es investigado por su presunta participación en homicidios selectivos en los municipios de San Jerónimo y Belmira, así como en ataques contra la Fuerza Pública en el occidente y noroccidente del departamento.

Durante el procedimiento fue incautado un teléfono celular y las autoridades afirmaron que el hombre cuenta con antecedentes por concierto para delinquir agravado, homicidio y hurto calificado y agravado. También estaría vinculado a un homicidio ocurrido el 6 de octubre de 2024 en la vereda Zancudito, en Belmira.