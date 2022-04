El arranque del proceso

“Era muy complicado para mí porque cada que las niñas debían irse para la casa del papá me suplicaban que no las mandara. Y cuando volvían llegaban inapetentes, tenían pesadillas, la más pequeña perdió el control de sus esfínteres y me contaban que a veces las dejaban solas”, relata.

Un nuevo capítulo

Sorpresivamente, asegura la abogada de Catalina, Diana Londoño, el 6 de diciembre de 2021, la comisaria decide cerrar el expediente y concede de nuevo la custodia compartida, sin tener en cuenta valoraciones de Medicina Legal y otras pruebas sicológicas fundamentales para la decisión.

“Hay una clara parcialidad de la comisaria a favor de una de las partes: desvirtúo las pruebas, fue parcial en el análisis y valoración y no tuvo enfoque de género como lo ordena la Corte Constitucional. La medida fue desproporcionada porque las niñas venían con una custodia a cargo de la mamá, con régimen de visitas cada 15 días, y lo cambia a custodia compartida con los antecedentes de violencia que ya existían. Eso no tiene razón de ser y sobre todo teniendo en cuenta que no hay una sola prueba objetiva, que diga que la mamá no es apta para el cuidado de las niñas”.

Tras una serie de recursos de la defensa, que incluyó recusación a la comisaria y una acción de tutela, el Juzgado Segundo Civil de Oralidad de Bello le ordenó el 23 de febrero pasado a la comisaria remitir el expediente para ser homologado ante el juez de familia de Bello, pues habían pasado dos meses sin dar el traslado y ordenó compulsar copias a la Procuraduría para investigar las actuaciones de Zapata.

Dentro del trámite de la tutela, el padre de las niñas afirmó en su defensa que “no ha ejercido violencia contra ellas, que fue víctima de agresiones por parte de la familia materna de las niñas”. Frente al debido proceso, el papá consideró que “ambas partes pudieron presentar pruebas e intervenir (...) y que siempre ha manifestado su disposición de acudir a cualquier instancia a la que sea citado”.