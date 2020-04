Cañasgordas, vecino del Toyo, está en saldo rojo

A sabiendas de que en su territorio se construye el Túnel del Toyo, uno de los megaproyectos más importantes de Antioquia y del país, el municipio de Cañasgordas está al borde de la “bancarrota”. Actualmente tiene un déficit cercano a los $10.000 millones y el Plan de Desarrollo difícilmente podrá ejecutarse.

Mientras en los alrededores de la población, de 18.000 habitantes en el Occidente antioqueño, la maquinaria explaya su poderío constructivo y cada día penetra más la montaña para construir el que será el túnel más largo de Colombia (9,84 km), adentro del pueblo la gente no ve un futuro amigable y esperanzador.

El exconcejal y líder cívico Alirio Góez califica la situación de muy dura: “Tenemos la deuda más grande de la historia, con $5.300 millones. Las anteriores administraciones engañaron al pueblo, nunca le hablaron de esta situación”, afirma Alirio, que ya expuso la situación ante la Contraloría Departamental, ente que visitó la localidad pero no ha reportado hallazgos.

El alcalde Aicardo Urrego Úsuga, siente que esta situación financiera tiró al traste su Plan de Desarrollo. Y sus cuentas están claritas: “Las cifras y las matemáticas son exactas, la única verdad hoy es que nuestras obligaciones ascienden a $9.698 millones distribuidos así: $5.360 millones de deuda pública, $3.176 millones de déficit fiscal al 31 de diciembre de 2019, más $1.162 millones de déficit de proyectos de regalías”.

La exalcaldesa Margarita Lopera (2016-2019) señala que cuando ella recibió su administración, el Municipio también tenía una deuda acumulada.

“Ese déficit corresponde a las deudas de los municipios cuando hacemos créditos para ejecutar obras, yo también tuve que acudir a créditos y hoy el déficit es de $5.300 millones”, indicó. En esta cifra coincide con el alcalde actual.

Cañasgordas tiene un presupuesto aprobado para este año de $20.400 millones. Este municipio está clasificado como de 6ª categoría, la más baja en la escala de desarrollo, según Planeación Nacional, teniendo en cuenta población e ingresos. Su actual situación financiera deja la inversión en un punto muerto y el mandatario, dice, tendrá que dedicar su periodo a pagar deudas heredadas.

Dice que le dejaron la capacidad de endeudamiento copada, según los lineamientos de la Ley 617 de 2000, y que no hay manera de acceder a préstamos bancarios y afirma que hay un dinero que no sabe qué pasó con él. “Esos $3.176 millones deberían estar en caja o en los bancos a disposición del Municipio, pero no aparecen, ya puse esto en manos de los organismos de control para que investiguen”, advierte.