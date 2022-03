La iniciativa se ejecuta gracias a la articulación con la E.S.E Hospital Mental de Antioquia, que dispone del talento humano para el debido acompañamiento a los niños diagnosticados con autismo, hiperactividad, síndrome de Down, trastornos globales del desarrollo, discapacidades físicas , entre otros.

“Gracias a la articulación entre el Hospital Mental y Buen Comienzo, las familias de estos niños con alteraciones en el desarrollo o discapacidad tendrán un plan de intervención, diseñado por un grupo interdisciplinario de especialistas, lo que va a permitir que las familias y los agentes educativos influyan en el desarrollo de los niños”, añadió el pediatra del programa Wilson Gómez.

La importancia de programas como “Buen Comienzo Sin Barreras” desde la primera infancia es que se establecen las bases del aprendizaje y se previenen retrasos del desarrollo y discapacidades, tanto físicas como cognitivas.

“Para nosotros como padres, es una oportunidad de estimular y conocer muchas de las cosas que tienen que ver con nuestros hijos. Muchas veces nos limitamos a llevar al niño al médico y no explorar más acerca del proceso y del seguimiento que se les debe hacer. Me encantó saber que puedo contar con tantos profesionales y que, de cierta manera, me informan mucho más acerca del desarrollo psicomotriz de mi hijo”, contó Diana Correa, mamá de uno de los beneficiados.