Las medidas para frenar el mayor brote de covid-19 en Antioquia

Frentes y protocolos

Los trabajadores no infectados que salgan del proyecto hacia los municipios serán sometidos a dos pruebas que certifiquen que no son portadores de la enfermedad.

Preocupación en la zona

Las medidas anunciadas no reducen el temor al contagio en los municipios de la zona de influencia de la obra. Habitantes de Ituango bloquearon el domingo parcialmente una vía para impedir la salida de trabajadores del proyecto y desde entonces acompañan un puesto de control de la alcaldía en el ingreso al casco urbano. “Estamos en el puesto para cerciorarnos de que se cumplan los protocolos porque no confiamos en lo que ocurre al interior del proyecto”, dijo una de las líderes itanguinas que pidió no publicar su nombre. “Tenemos dudas sobre los protocolos que aplica EPM. Han demostrado que no cumplen y sabemos las deficiencias de nuestro sistema de salud, no tenemos como superar un brote”, añadió.

La Alcaldía de Toledo, por su parte, al ser notificada de los dos primeros casos positivos en el campamento de EPM que queda en su jurisdicción, anunció nuevas medidas de protección para prevenir que el virus entre al municipio, porque ya tocó la puerta .