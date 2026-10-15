Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Bello suma más de 20 clausuras de centros de estética en 2026: dos fueron sellados recientemente

Los establecimientos recibieron medidas temporales tras las inspecciones de la Secretaría de Salud, que identificó irregularidades relacionadas con procedimientos como carboxiterapia, depilación láser y centrifugación.

  • Las autoridades no divulgaron los nombres de los dos establecimientos ni precisaron en el reporte cuáles fueron las condiciones particulares encontradas en cada uno. FOTO Cortesía Alcaldía de Bello.
    Las autoridades no divulgaron los nombres de los dos establecimientos ni precisaron en el reporte cuáles fueron las condiciones particulares encontradas en cada uno. FOTO Cortesía Alcaldía de Bello.
  • Bello suma más de 20 clausuras de centros de estética en 2026: dos fueron sellados recientemente
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Dos centros de estética de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, fueron sellados de manera parcial luego de que funcionarios de la Secretaría de Salud identificaran incumplimientos sanitarios relacionados con la realización de determinados procedimientos.

Las medidas se adoptaron durante visitas de inspección, vigilancia y control adelantadas para verificar las condiciones en las que funcionan estos negocios, y establecer si cumplen los requisitos exigidos para ofrecer tratamientos estéticos.

Según informó la Secretaría de Salud, gracias a las visitas se encontraron incumplimientos relacionados con procedimientos que exigen condiciones específicas para su realización y personal con las competencias y habilitaciones correspondientes.

Lea más: Alerta en Antioquia: 17 centros estéticos han sido cerrados en 2026, ¿por qué?

Prácticas como la carboxiterapia y la depilación láser requieren que se respeten las condiciones sanitarias aplicables y que la atención esté a cargo de personas autorizadas y capacitadas para el procedimiento ofrecido.

La centrifugación, por su parte, también fue mencionada entre las prácticas identificadas durante las inspecciones. La alcaldía indicó que las actividades deben ajustarse a los requisitos y responsabilidades profesionales establecidos por la normativa vigente.

Las autoridades no divulgaron los nombres de los dos establecimientos ni precisaron en el reporte cuáles fueron las condiciones particulares encontradas en cada uno. Por lo tanto, no se puede establecer que ambos hayan incurrido en las mismas irregularidades.

Bello suma más de 20 clausuras de centros de estética en 2026: dos fueron sellados recientemente

Más de 20 establecimientos clausurados en Bello este año

La Secretaría de Salud señaló que continuará con las jornadas de inspección, vigilancia y control para verificar las condiciones de funcionamiento de los negocios que ofrecen servicios estéticos en el municipio.

Estos operativos buscan revisar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, las condiciones de prestación de los procedimientos y la idoneidad del personal responsable, con el fin de reducir los riesgos para la población.

Tras los nuevos sellamientos, las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que comprueben las condiciones del establecimiento antes de someterse a cualquier tratamiento.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La recomendación es verificar la formación del personal, sus competencias para realizar el procedimiento y las habilitaciones correspondientes cuando sean exigibles.

También es importante preguntar quién será el responsable de la atención y confirmar que el servicio se preste bajo las condiciones sanitarias requeridas.

Entérese: Otra mujer murió en Bogotá tras procedimiento estético: esto se sabe

Estas precauciones cobran especial importancia en procedimientos que pueden generar complicaciones cuando se realizan de manera inadecuada o sin la supervisión profesional necesaria.

La Alcaldía de Bello aseguró que mantendrá las labores de control sobre estos establecimientos para detectar posibles incumplimientos y adoptar las medidas correspondientes.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué sellaron dos centros de estética en Bello?
La Secretaría de Salud de Bello selló parcialmente dos centros de estética tras identificar incumplimientos sanitarios durante visitas de inspección, vigilancia y control. Las irregularidades estaban relacionadas con la realización de determinados procedimientos estéticos que deben cumplir requisitos específicos.
¿Cuántos centros de estética han sido clausurados en Bello en 2026?
Según la información de la Alcaldía, en Bello ya se han realizado más de 20 clausuras de establecimientos durante 2026. La cifra se enmarca en las acciones de inspección y control adelantadas por las autoridades sanitarias del municipio.
¿Qué irregularidades encontraron las autoridades en los centros de estética de Bello?
La Secretaría de Salud identificó incumplimientos relacionados con procedimientos como la carboxiterapia, la depilación láser y la centrifugación. Estas prácticas requieren condiciones sanitarias adecuadas y personal que cuente con las competencias y autorizaciones correspondientes, según los requisitos aplicables.

Temas recomendados

Procedimiento estético
Productos estéticos
Centro estético
Procedimientos estéticos
Bello
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form