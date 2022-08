La emergencia por las lluvias no cesa en el barrio Sinaí, al norte de Medellín. El barrio, que no se había repuesto de los estragos de las lluvias, recibió otro aguacero en la tarde de este 2 de agosto. No habían pasado 24 horas de la emergencia y el nivel del agua volvió a incrementar, así como el desespero de sus pobladores.