Aves migratorias llegan al Valle de Aburrá: cuáles puede ver y qué hacer si encuentra una

Los bosques, las quebradas, los humedales y las zonas verdes del Valle de Aburrá se convierten por estos días en lugares de paso para visitantes que llegan desde miles de kilómetros de distancia: las aves migratorias. Durante la migración boreal, numerosas especies que se reproducen en Norteamérica se desplazan hacia regiones más cálidas y encuentran en este territorio espacios para descansar, alimentarse y continuar su viaje. Aunque muchas veces pasan inadvertidas entre las actividades cotidianas de la ciudad, estas aves forman parte de un fenómeno natural que conecta ecosistemas de diferentes países. Lea más: Apareció una tayra en Belmira: ¿por qué es importante este mamífero para los bosques de Antioquia? Su presencia también resalta la importancia de conservar los espacios naturales y los árboles que les proporcionan refugio y alimento a lo largo de sus desplazamientos. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá invitó a la ciudadanía a reconocer estos visitantes, observarlos sin perturbarlos y contribuir a su protección.

¿Por qué llegan aves migratorias al Valle de Aburrá?

La migración boreal corresponde al desplazamiento estacional de aves desde el hemisferio norte hacia zonas más cálidas, principalmente durante el otoño y el invierno de esa región. Cuando las condiciones vuelven a ser favorables en sus áreas de reproducción, muchas emprenden el camino de regreso. En estos recorridos, las aves necesitan encontrar lugares donde puedan recuperar energía, conseguir alimento y resguardarse antes de continuar su trayecto. Los ecosistemas del Valle de Aburrá ofrecen algunos de esos recursos, desde bosques y cerros hasta quebradas, humedales y zonas verdes dentro de las áreas urbanas.

Por eso, la presencia de estas especies no se limita a las montañas o a lugares alejados de la ciudad. Algunos ejemplares pueden observarse en parques, jardines y otros espacios con vegetación, siempre que encuentren condiciones adecuadas para detenerse durante parte de su recorrido.

Estas son algunas de las aves migratorias que se pueden observar

En el Valle de Aburrá se han registrado diferentes especies provenientes de otras regiones del continente. Entre ellas se encuentran el atrapamoscas verdoso, la cebrita trepadora, el chotacabras norteño, el cuco americano, el esmerejón, el gavilán migratorio y el guardacaminos de Carolina. También se han reportado el halcón peregrino, la mirla buchipecosa, la reinita cabecidorada, la reinita canadiense, la reinita de Tennessee, la reinita migratoria y el sirirí migratorio, entre otras aves. Entérese: Dos nuevas martejas rescatadas revelan los peligros del cautiverio de fauna silvestre en el Valle de Aburrá La observación de estos animales puede convertirse en una oportunidad para aprender a reconocer la biodiversidad que atraviesa el territorio. Sin embargo, para disfrutar de su presencia es importante mantener una distancia prudente, evitar perseguirlas y abstenerse de intervenir en su comportamiento natural.

¿Qué hacer si encuentra un ave migratoria en el suelo?

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá entrega varias recomendaciones. - Observe sin acercarse demasiado. Verifique a distancia si el ave presenta heridas visibles, dificultad para mantenerse en pie, problemas para volar o signos de desorientación. - No la persiga ni intente hacerla volar. Una manipulación innecesaria puede causarle más estrés o lesiones. Mantenga también a perros y gatos alejados. - No le suministre comida ni agua. Sin conocer la especie ni su estado, ofrecerle alimentos o líquidos puede perjudicarla. - Busque orientación especializada si está en peligro. Si el ejemplar está herido, no logra volar, permanece inmóvil de manera inusual o se encuentra expuesto a un riesgo inmediato, comuníquese con la línea de atención de emergencias de fauna silvestre: 304 630 0090. - No la convierta en mascota. Las aves silvestres requieren condiciones específicas y, cuando necesitan recuperación, deben recibir atención de personal capacitado. La orientación de especialistas permite determinar si el ejemplar necesita ser rescatado y cuál es la forma adecuada de proceder. Bloque de preguntas y respuestas: