Atracaron a un grupo de caminantes subiendo el Cerro Pan de Azúcar, en la comuna 8

Mateo Isaza, periodista que pasó por la redacción de El Colombiano y cofundador de El Armadillo, fue uno de esos caminantes que hoy madrugó para llegar hasta el cerro y de subida no notaba nada extraño. Solo hasta que él y su grupo llegaron a la cumbre se llevaron una experiencia desagradable: cuatro sujetos los atracaron y se tornaron muy agresivos.

“En algún momento —añadió— había cuatro ‘pelaos’ y suponíamos que estaban caminando por ahí, nos rodearon cerca a la figura religiosa que hay en la cima del Pan de Azúcar, sacaron unos cuchillos enormes que parecían de carnicería y nos exigieron que entregáramos todo. Uno de mis amigos llevaba una cámara y también se la robaron. En cuestión de minuto y medio nos arrebataron los celulares y arrancaron manga abajo, no por el sendero”.

“Quedamos aburridos, en shock, uno de los guías se quiso resistir y casi lo chuzan, pero por fortuna no hirieron a nadie. Es triste que un lugar como ese esté así de abandonado por la Policía, no sé si haya alguna investigación en curso para descartar que los atracos sean perpetrados por la misma banda, no sé”, exclamó Isaza.

Los asaltos en los cerros tutelares de Medellín son una preocupación ciudadana de vieja data. En su momento, el Cerro El Volador también fue escenario de atracos y las versiones populares incluso hablaban hasta de abusos sexuales. Por ahora, ni siquiera los venteros que deambulan por el Pan de Azúcar recomiendan internarse en el sendero.