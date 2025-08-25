Un mal comentario de un hombre en medio de tragos acabó con 449 días sin asesinatos en Sabaneta, Antioquia

En medio de las cervezas que estaban tomando en un parqueadero de Sabaneta, dos hombres tuvieron una discusión por un comentario que hizo uno de ellos, lo que terminó primero en una riña y finalmente en un asesinato, el primero que se registra en este municipio del sur del Valle de Aburrá en 449 días.
Los hechos se registraron sobre la 1:00 de la tarde del pasado sábado dentro del establecimiento ubicado en la calle 77 sur con la carrera 48, en el barrio El Trapiche, cuando estos amigos se encontraban departiendo desde temprano y los malos tragos hicieron que se presentara el comentario que acabó siendo fatal.