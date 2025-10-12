Tras bloqueos, apertura de la vía Remedios–Vegachí se acordó para el 10 de noviembre ¿Cumplirán?

Lo que comenzó como un rumor se volvió un conato de bloqueo que habría paralizado gran parte del Nordeste antioqueño. Pero del espinoso asunto, y gracias a la presión social y al acuerdo entre las partes, salió una buena noticia: la nueva vía que unirá a Vegachí y Remedios –y que por ende permitirá llegar a la Costa más rápido– estaría lista en menos de un mes.
Todo comenzó el pasado 3 de octubre cuando la Concesión Vial Autopista Río Magdalena –que tiene a cargo la construcción de la vía alterna que conectará a Medellín con Caucasia cruzando desde Puerto Berrío y Maceo hasta Remedios– emitió un comunicado sobre la fecha de apertura de su Unidad Funcional 1.
