La propuesta de Antioquia al Gobierno Nacional para financiar la reconstrucción con $15 billones

Antioquia y Medellín están liderando una novedosa propuesta para que el sector privado sea uno de los protagonistas de la reconstrucción del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
Aprovechando la experiencia de las Obras por Impuestos, mecanismo en el que Antioquia es la región que más aplica a esta modalidad, la Gobernación y la Alcaldía de Medellín le propusieron al gobierno de Abelardo de la Espriella que esa figura pueda trasladarse a esa gran tarea que concentrará a la Nación en los próximos años y que implicaría una inversión de más de $30 billones.
La idea fue discutida este miércoles, durante una reunión que sostuvo el primer mandatario con el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez.
En contexto: Antioquia es el rey de las Obras por Impuestos: lleva 109 proyectos por más de $1,4 billones
Poco después de concluido ese encuentro, en diálogo con EL COLOMBIANO, el gobernador Rendón contó los detalles de lo conversado y desglosó la idea.
“Fuimos convocados junto al alcalde de Medellín a una reunión hoy a las 10:30 de la mañana con el presidente y su equipo más cercano. Ninguno de los dos tenía claridad sobre el motivo de la reunión, pero llegamos un poco preparados”, contó.