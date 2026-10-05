Bebé de 5 meses en delicado estado de salud: su padre fue capturado en Itagüí, Antioquia, señalado de agredirla

Las autoridades capturaron en Itagüí, sur del área metropolitana de Medellín, al padre de una bebé de 5 meses de nacida por, presuntamente, haberle ocasionado lesiones que la tienen en un estado crítico.

Según el reporte médico, la menor ingresó a un centro hospitalario con múltiples lesiones, entre ellas algunas en la cabeza, que comprometían seriamente su estado de salud. En este momento recibe atención especializada.

“Ante la gravedad de su condición, el personal médico realizó los procedimientos necesarios para estabilizarla y actualmente su pronóstico es reservado”, reportó la Alcaldía de Itagüí.

Conocidos los hechos, y tras la alerta ciudadana, la Policía Nacional, detuvo a un hombre de 31 años, señalado como padre de la menor. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que lo investiga por el delito de tentativa de homicidio agravado.