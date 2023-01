En El Pacífico lo dijeron muchas veces: aquí va a pasar algo. Por el barrio, que está en lo más alto de la comuna 8, pasa la quebrada La Rafita. En los últimos años, la corriente había crecido en fuerza, dicen los habitantes. Lo pronosticado por la gente, que se había convertido ya en sonsonete, se hizo realidad.

En septiembre de 2020, como nunca la habían visto, la quebrada bajó enfurecida y se llevó varias casas. Por fortuna, nadie fue arrastrado, pero algunos lo perdieron todo. En ese momento se materializó el temor de los habitantes de El Pacífico, que se habían cansado de advertir a la Alcaldía sobre el peligro de la quebrada.

Pero el problema no terminó ahí. En septiembre de 2022, cuando se cumplieron los dos años del desastre, los vecinos le cantaron el cumpleaños al suceso. En ese tiempo, se quejan, la Alcaldía no entregó ninguna solución ni hubo una buena gestión del riesgo frente a la quebrada. No se equivocaban: dos meses después, volvió a suceder. La quebrada bajó otra vez con furia y se llevó otras tres casas.