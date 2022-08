“Si seguimos metiéndole gente a la Línea A, sin el tren del río, tenemos un problema de planeación integral. Estos proyectos tienen que enmarcarse dentro de una lógica de malla de movilidad, de un sistema integrado, y no tratarse como cinco cables aislados”, expresó Díez.

Según expresó el académico, si bien la utilidad de muchos de los corredores propuestos es clara y puede contribuir a que muchas zonas de la ciudad puedan integrarse directamente al sistema, atender la planificación es crucial.

“Si yo quiero seguir llevando gente al corredor central, entonces debo fortalecer la columna vertebral, si no quiero que el sistema se me colapse o se me encorve. Es decir, si la columna no es capaz de soportar todo esos miembros, entonces va a tener problemas”, ejemplificó el profesor.

Publicidad

El programa anunciado

María Camila Salcedo Soto, subdirectora de proyectos del Amva, contó que el convenio anunciado por el alcalde consiste en que tanto esa entidad como el Distrito financiarán los diseños de los cinco cables prometidos. “En este momento estamos revisando cuál es la mejor forma o vinculación jurídica para poder entregar esos recursos”, expresó la funcionaria, aclarando que aún no se ha acordado el cronograma y la forma cómo se entregarán los recursos.

Por ahora, agregó, lo más probable es que el Metro sea la entidad que encabece esa labor, sobre todo por ser el operador del sistema masivo, tener los datos de flujo y movimiento de las personas y el conocimiento de la operación de los metrocables existentes.