AngloGold se pronuncia sobre archivo de licencia ambiental para mina en Jericó

Tras el anuncio de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de archivar el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto minero en Quebradona, en jurisdicción de Jericó, la empresa solicitante envió un comunicado alegando que no ha sido notificada, oficialmente, sobre dicha decisión.

“AngloGold Ashanti Colombia se permite precisar que, hasta la fecha, la compañía no ha recibido notificación oficial alguna por parte de la autoridad ambiental sobre la evolución del proceso de licenciamiento. En la medida en que un comunicado de prensa no constituye, de ninguna forma, notificación legal de acto administrativo alguno, no es posible un pronunciamiento sobre una decisión de archivo cuyo detalle se desconoce”, dijo la empresa.

Según explicó la Anla, las principales consideraciones técnicas que llevaron a ordenar el archivo del trámite fueron la definición del área de influencia, la caracterización de los componentes hidrogeológico, hidrológico, de geotecnia y biótico, consideraciones frente al depósito de relaves (residuos de la actividad minera) y a la subsidencia, entre otros. Po lo que lo más probable es que la compañía sudafricana tenga que repetir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Pese a esto, AngloGold Ashanti aseguró contar con un EIA “riguroso y exhaustivo” que, según el comunicado, cuenta “con el acompañamiento de más de 27 firmas consultoras externas expertas, durante más de 14 años, en un proceso juicioso y abierto de diálogo con las comunidades y distintos grupos de interés del proyecto Quebradona”.