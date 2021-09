Pasaron 209 días para que Aníbal Gaviria volviera a su despacho en el piso 12 de la Gobernación. Lo hizo ayer sobre las 10:30 de la mañana, en medio del jolgorio de su gabinete. Fue recibido con aplausos y estuvo al lado de Claudia Márquez, su esposa.

En un abrazo largo, acompañado por un aplauso rítmico, agradeció a Luis Fernando Suárez, quien asumió el timón en su ausencia.

El mandatario volvió a su despacho seis meses después de su segunda detención domiciliaria —sucedida el 3 de marzo de este año—. Al abrazo con Suárez le sucedió el saludo, uno a uno, de todos los secretarios. En medio de la alegría, el gobernador recibió un ramo de flores y se dejó fotografiar de la prensa.

Después, con una comitiva que lo acompañó, bajó hasta el piso cuatro, en donde funciona la Secretaría de Educación. Ahí se repitió el ritual: al gobernador se le abrió una calle de honor por la que pasó dando la mano a cada uno de los asistentes. Al final del pasillo, se metió al auditorio Gobernadores, en donde todo estaba listo para que 80 personas, todo su equipo de trabajo, lo escuchara después de un semestre de silencio.

A la entrada del auditorio, Juan Carlos Yepes, el coordinador de ese espacio, comentó que apenas se enteraron de la noticia de la libertad del gobernador, tuvieron que correr e imprimir el nombre de cada uno de los 80 invitados para pegarlos en las sillas. “A las 8:00 de la noche nos avisaron sobre el evento de bienvenida. Nos tomó por sorpresa y por eso cancelamos los programas que teníamos en el día”, contó.

En el evento fueron tres los que tomaron la palabra: Gaviria, su esposa Claudia y Luis Fernando Suárez, encargado durante la ausencia del primero. Luego en la reunión de gobierno, dijeron los asistentes, no se habló de temas administrativos, sino que fue un encuentro “íntimo” en el que Gaviria conversó en tono personal.

Según un asistente, el político dijo que lo vivido ha sido “un drama personal”, que consideró injusto. “Habló con franqueza de lo que sintió durante este tiempo, de la soledad. También hizo hincapié en cómo quiere que recuerden esta administración”.

“Dijo que no pretende que pase a la historia como el gobierno de las grandes tristezas, el que tuvo que afrontar todas las crisis, incluyendo la pandemia, sino como el que, a pesar de todas las dificultades, dejó a una Antioquia mejor de la que encontró”, mencionó el testigo.

La primera dama, por su parte, agradeció la “lealtad del gabinete” con su esposo. Lo propio hizo Suárez.

Una vez terminada la reunión, sobre el mediodía, Gaviria habló con Suárez para comenzar un proceso de “empalme” y enterarse de cómo están los asuntos dentro de la Gobernación. Gaviria seguirá con la agenda que tenía ya pactada su reemplazante, tal cual estaba.

En los pasillos de La Alpujarra se notaba la alegría por el regreso del mandatario. Por ejemplo, Liliana Flores, auxiliar de servicios generales de la Secretaría de Educación, resaltó la parte humana de Gaviria. Narró que se enteraron de la noticia de su libertad de la propia boca de Alexandra Peláez, secretaria de Educación. “Nos contó y todos hicimos bulla”, dijo. Y, en cuanto a la persona de Gaviria, comentó: “Llevo 33 años acá en la Gobernación. Me han tocado varios gobernadores, este resalta por el trato que le da a las personas”.

Una de las preguntas que ha rondado en la opinión pública es qué tanto influyó Gaviria en el gobierno mientras estuvo ausente.

El propio gobernador le respondió a EL COLOMBIANO: “Yo me he mantenido aparte, aunque sí me he enterado de lo que pasa porque veo los medios de comunicación. El equipo de gobierno ha venido cumpliendo el Plan de Desarrollo con lujo de detalles. A ellos les doy el agradecimiento por su labor y el compromiso de seguir avanzando en esa dirección”.

La decisión de otorgar la libertad a Gaviria la tomó la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Esto porque, según la ley, cuando han pasado seis meses sin que se realice la audiencia pública de juzgamiento, comienza a aplicar el vencimiento de términos.

Según la Corte, la no realización de la audiencia no ha sido producto de maniobras dilatorias de parte de la defensa de Gaviria, sino que han obedecido a “vicisitudes propias de la dinámica procesal”.

Por lo anterior se impuso “oficiosamente reconocer la causal liberatoria en favor de Gaviria Correa”.

La Fiscalía tiene la opción de solicitar una apelación, pero fuentes judiciales indicaron que sería improbable que tumben la libertad en segunda instancia. Es decir, el gobernador seguiría su proceso jurídico en libertad. Si eso pasa, el gabinete departamental no tendrá que enfrentar otra vez la angustia de navegar sin el capitán del barco